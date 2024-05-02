Windows 11 пользуются 45% геймеров в Steam — это рекорд для ОС

Компания Valve поделилась ежемесячной статистикой самого популярного железа среди пользователей платформы Steam. Из отчёта стало известно, что доля пользователей операционной системы Windows 11 достигла рекордной отметки в 45% — за месяц показатель вырос на 3,5%.

Фото: Steam

Несмотря на это, самой популярной ОС среди геймеров в Steam по-прежнему остаётся Windows 10 — на неё приходится 51% пользователей. Однако для предыдущей версии операционной системы картина выглядит не так радужно, поскольку за минувшие 30 дней её доля сократилась на 3,3%.

Судя по всему, этим летом можно ожидать, что лидерство среди самых популярных операционных систем у геймеров отойдёт Windows 11. Что касается Linux и macOS, то их доля составила 1,9% и 1,3% соответственно.

Если говорить о видеокартах, то самой распространённой вновь стала GeForce RTX 3060 — её доля упала до 5,5%. Подробнее со статистикой можно ознакомиться по ссылке.