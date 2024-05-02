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Актриса Мэрил Стрип получит престижную награду Каннского фестиваля

Актриса Мэрил Стрип получит престижную награду Каннского фестиваля
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Организаторы Каннского кинофестиваля раскрыли ещё одного представителя киноиндустрии, которого наградят «Золотой пальмовой ветвью». Лауреатом престижной наградой станет американская актриса Мерил Стрип, известная по ролям в фильмах «Дьявол носит Prada», «Крамер против Крамера» и «Охотник на оленей».

На протяжении всей своей карьеры Мерил Стрип никогда не уклонялась от публичного осуждения шаткого положения женщин в киноиндустрии. Осознавая проблемы, связанные с изображением женщин в голливудских фильмах, и стремясь показать их хрупкость и многогранность, Мерил Стрип играла в самых разных ролях и жанрах.

По словам Стрип, ей будет невероятно важно получить данную награду. Ко всему прочему, за спиной у актрисы полно и других знаковых наград, включая три «Оскара».

В этом году Каннский кинофестиваль пройдёт с 14 по 25 мая.

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