Актриса Мэрил Стрип получит престижную награду Каннского фестиваля
Организаторы Каннского кинофестиваля раскрыли ещё одного представителя киноиндустрии, которого наградят «Золотой пальмовой ветвью». Лауреатом престижной наградой станет американская актриса Мерил Стрип, известная по ролям в фильмах «Дьявол носит Prada», «Крамер против Крамера» и «Охотник на оленей».
На протяжении всей своей карьеры Мерил Стрип никогда не уклонялась от публичного осуждения шаткого положения женщин в киноиндустрии. Осознавая проблемы, связанные с изображением женщин в голливудских фильмах, и стремясь показать их хрупкость и многогранность, Мерил Стрип играла в самых разных ролях и жанрах.
По словам Стрип, ей будет невероятно важно получить данную награду. Ко всему прочему, за спиной у актрисы полно и других знаковых наград, включая три «Оскара».
В этом году Каннский кинофестиваль пройдёт с 14 по 25 мая.
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