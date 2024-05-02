Премьера сериала «Универ. 13 лет спустя» состоится 13 мая

Премьера сериала «Универ. 13 лет спустя» состоится уже 13 мая. Посмотреть шоу можно будет в 20:00 по Москве на телеканале ТНТ.

Видео доступно на YouTube-канале «Егор Фокин!». Права на видео принадлежат ТНТ.

Сюжет расскажет о том, как Антон окончательно попрощается с Кристиной и откроет собственный паб, но в его жизни неожиданно появится взрослая дочь. Майкл и Варя будут переживать очередной развод, а Маша попытается в одиночку воспитывать двух детей, поскольку Валя будет занят работой. Вернувшийся Кузя станет бизнесменом и захочет отбить Машу у Вали, потому что до сих пор её любит.

В актёрский состав сериала вошли Станислав Ярушин, Арарат Кещян, Екатерина Молоховская, Анна Хилькевич, Виталий Гогунский, Александр Мартынов, Анастасия Драголюб, Таисия Котова, Маша Кошина, Елена Полянская и другие.

Как изменились герои сериала за 13 лет

Кузя

Фото: ТНТ

Маша Белова

Фото: ТНТ

Валентин Будейко

Фото: ТНТ

Антон и Майкл

Фото: ТНТ

Варя и Павел Владимирович Зуев

Фото: ТНТ