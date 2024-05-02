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iPhone 15 Pro Max подешевел в России на 35% — СМИ

iPhone 15 Pro Max подешевел в России на 35% — СМИ
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Редакция издания Hi-Tech Mail.ru обратила внимание, что смартфон iPhone 15 Pro Max подешевел в России. Если на старте продаж за гаджет просили 179 тысяч рублей, то сейчас его стоимость на маркетплейсах снизилась на 35% до 115 тысяч рублей.

Подобную сумму просят за версию смартфона с 256 ГБ памяти. Подобный спад цены наблюдается и в случае с другими смартфонами Apple. Так, пару дней назад стоимость iPhone 15 Plus в России упала до рекордных 80 тысяч рублей.

Напомним, iPhone 15 Pro Max предлагает своим покупателям 6,7-дюймовый OLED Super Retina XDR-дисплей с частотой обновления 120 Гц, максимальной яркостью 2000 нит и поддержкой HDR. Девайс работает на процессоре Apple A17 Bionic.

Линейка смартфонов iPhone 15 поступила в продажу в сентябре 2023 года.

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