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Том Фелтон: приятно, что «Гарри Поттер» популярен и у нового поколения

Том Фелтон: приятно, что «Гарри Поттер» популярен и у нового поколения
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Недавно Том Фелтон пообщался с журналистами издания Variety. В ходе разговора с прессой речь зашла о «Гарри Поттере» — в фильмах по франшизе актёр исполнил роль Драко Малфоя. По его словам, даже спустя 13 лет после выхода последней ленты его до сих пор узнают на улице.

Даже без светлых волос меня по-прежнему узнают. Но, что очень приятно, все, кто подходит, всегда вежливы, хоть я и сыграл плохого парня. Удивительно, что «Гарри Поттер» распространился так далеко по миру, например, он популярен даже в Индии и Японии. Кажется, о нём [произведении] знают везде.

Также Фелтон отметил, за это время успело появиться новое поколение фанатов Поттерианы, поскольку к нему часто подходят подростки 13-15 лет. Актёру приятно, что популярность вселенной переходит из поколения в поколение.

Премьера сериала «Гарри Поттер» состоится в 2026 году в стриминговом сервисе HBO Max.

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