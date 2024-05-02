Сериал «Наклз» показал рекордный старт на Paramount+

26 апреля в стриминговом сервисе Paramount+ вышел сериал «Наклз». В первый сезон вошло шесть эпизодов и все они стали доступны для просмотра в день премьеры. Новинка показала лучший старт среди всех шоу онлайн-кинотеатра, набрав 4 млн часов просмотра.

Применив к данному показателю чистую математику можно рассчитать, что сериал посмотрело чуть больше 1,3 млн человек. Подобного результата «Наклзу» хватило, чтобы обойти по популярности все «Звёздные пути», Halo, «Мэра Кингстауна» и «Шершней».

Согласно синопсису Наклз становится наставником Уэйда Уиппла, помощника шерифа, и учит его быть настоящим воином. Наклза озвучил Идрис Эльба («Захваченный рейс», «Форсаж: Хоббс и Шоу»). Постановщиками шоу выступили Джефф Фаулер, Гед Райт, Брэндон Трост, Йорма Такконе и Кэрол Бенкер.

В 2024 году также выйдет «Соник в кино 3» — его премьера состоится 19 декабря.