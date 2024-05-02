Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Продолжение сериала «Детство Шелдона» про Джорджи и Мэнди стартует осенью

Продолжение сериала «Детство Шелдона» про Джорджи и Мэнди стартует осенью
Комментарии

Телеканал CBS опубликовал расписание своих релизов во второй половине 2024 года. Из него стало известно о том, что продолжение сериала «Детство Шелдона» выйдет под названием Georgie & Mandy’s First Marriage («Первый брак Джорджи и Мэнди»). Шоу будет выходить в США по четвергам уже этой осенью.

Новый сериал по знаменитой вселенной будет посвящён Джорджи и его невесте Мэнди, которые живут в Техасе. К главным ролям вернутся Монтана Джордан и Эмили Осмент. Ожидается, что некоторые артисты из «Детства Шелдона» также появятся в новом проекте.

За производство «Первого брака Джорджи и Мэнди» отвечают Чак Лорри, Стивен Моларо и Стив Холлэнд — все трое работали над «Детством Шелдона». Сейчас у спин-оффа культового сериала стартовал седьмой, финальный сезон, последний эпизод которого выйдет 16 мая.

Материалы по теме
«Глупое решение»: Энни Поттс — о закрытии сериала «Детство Шелдона»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android