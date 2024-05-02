Сценарист «Тёмного рыцаря» и «Фоллаута» хочет снять новый фильм о Бэтмене

Сценарист трилогии «Тёмный рыцарь» и создатель сериала «Фоллаут» Джонатан Нолан заявил, что готов вернуться к работе над новым фильмом о Бэтмене. Несмотря на то что он уже приложил руку к трём картинам о знаменитом супергерое, автор всё ещё хочет рассказывать о нём новые истории.

Об этом Нолан рассказал ещё в апреле, однако СМИ обратили на это внимание лишь в начале мая.

Вернуться к работе над «Бэтменом» было бы осуществлением моей мечты. Я потратил на фильмы о Тёмном рыцаре 10 лет моей жизни с того момента, как мне позвонили для работы над «Бэтменом: Начало», и это было эпично. Работать с Кристианом Бэйлом, Хитом Леджером, Морганом Фрименом, Майклом Кейном и чтить американскую икону… Если бы у меня была возможность вернуться и поработать над новым фильмом о Бэтмене, я бы обязательно согласился.

Сможет ли Джонатан Нолан вернуться к работе над новым фильмом о знаменитом супергерое, неизвестно. Над грядущим фильмом с Робертом Паттинсон сейчас трудится Мэтт Ривз, а премьера ленты состоится 2 октября 2026 года.