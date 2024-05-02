Российская FORZE Esports проиграла GamerLegion на турнире ESL Pro League S19 по CS 2

Российский коллектив FORZE Esports уступил европейской GamerLegion со счётом 1:2 в рамках групповой стадии турнира ESL Pro League Season 19 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 750 тыс.

Команде из России удалось одолеть оппонентов на карте Ancient, однако европейцы всё равно оказались сильнее на Nuke и Mirage. Для FORZE Esports это уже второе поражение в рамках ESL Pro League Season 19. Коллектив отправляется в сетку последнего шанса, поражение в которой приведёт к вылету ростера с турнира.

Ранее в верхней сетке чемпионата FORZE Esports проиграла украинской Monte. Упав в нижнюю сетку, российский состав всухую закрыл FURIA Esports из Бразилии. Следующим соперником «форзов» вновь станет Monte.