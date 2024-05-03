Начался турнир ALGS: 2024 Split 1 Playoffs по Apex Legends с призовым фондом $ 1 млн

В ночь со второго на третье мая начался международный чемпионат ALGS: 2024 Split 1 Playoffs по Apex Legends с призовым фондом $ 1 млн.
В рамках турнира сразятся 40 команд, разделённые на 4 группы. По итогам групповой стадии 20 лучших коллективов пройдут в верхнюю сетку плей-офф соревнования, а остальные участники попадут в нижнюю сетку основного этапа. После одного раунда верхней сетки и двух раундов нижней в финал чемпионата по Apex Legends попадут 20 составов.
- Группа A: DarkZero Esports (Австралия), Natus Vincere (Европа), KINOTROPE gaming (Япония), MDY White (Китай), Virtus.pro (Австралия), Crazy Raccoon (Южная Корея), 2R1C (Европа), Luminosity Gaming (США), Oxygen Esports (Канада), Never To Change (Китай).
- Группа B: Aurora Gaming (Россия), REJECT WINNITY (Южная Корея), Tom Yum Kung (Таиланд), Team Liquid (Мексика), Disguised (США), Serenity (Австралия), Red Rams (Япония), OMiT (Польша), Cloud9 (США), Geared Gaming (Аргентина).
- Группа C: Fnatic (Япония), Legends Gaming (Индонезия), TSM (США), Made in Heaven (Великобритания), o7 (Великобритания), Elev8 Gaming (США), Boogie Boarders (Австралия), NORTHEPTION (Япония), FURIA Esports (США), WMNDY (Китай).
- Группа D: Wonton Dumpling (Китай), Not Moist (Австралия), Alliance (Европа), Riddle (Япония), HAO (Япония), Passion UA (Украина), Spacestation Gaming (США), Heroez (Индонезия), Complexity Gaming (США), BR DEM0NZ (Бразилия).
Турнир ALGS: 2024 Split 1 Playoffs пройдёт в LAN-формате в период со 2-го по 5 мая в Лос-Анджелесе, США. Общий призовой фонд чемпионата равен $ 1 млн, из которых $ 300 тыс. заберёт команда-победитель.