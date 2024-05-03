Начался турнир ALGS: 2024 Split 1 Playoffs по Apex Legends с призовым фондом $ 1 млн

В ночь со второго на третье мая начался международный чемпионат ALGS: 2024 Split 1 Playoffs по Apex Legends с призовым фондом $ 1 млн.

В рамках турнира сразятся 40 команд, разделённые на 4 группы. По итогам групповой стадии 20 лучших коллективов пройдут в верхнюю сетку плей-офф соревнования, а остальные участники попадут в нижнюю сетку основного этапа. После одного раунда верхней сетки и двух раундов нижней в финал чемпионата по Apex Legends попадут 20 составов.

Группа A: DarkZero Esports (Австралия), Natus Vincere (Европа), KINOTROPE gaming (Япония), MDY White (Китай), Virtus.pro (Австралия), Crazy Raccoon (Южная Корея), 2R1C (Европа), Luminosity Gaming (США), Oxygen Esports (Канада), Never To Change (Китай).

DarkZero Esports (Австралия), Natus Vincere (Европа), KINOTROPE gaming (Япония), MDY White (Китай), Virtus.pro (Австралия), Crazy Raccoon (Южная Корея), 2R1C (Европа), Luminosity Gaming (США), Oxygen Esports (Канада), Never To Change (Китай). Группа B: Aurora Gaming (Россия) , REJECT WINNITY (Южная Корея), Tom Yum Kung (Таиланд), Team Liquid (Мексика), Disguised (США), Serenity (Австралия), Red Rams (Япония), OMiT (Польша), Cloud9 (США), Geared Gaming (Аргентина).

, REJECT WINNITY (Южная Корея), Tom Yum Kung (Таиланд), Team Liquid (Мексика), Disguised (США), Serenity (Австралия), Red Rams (Япония), OMiT (Польша), Cloud9 (США), Geared Gaming (Аргентина). Группа C: Fnatic (Япония), Legends Gaming (Индонезия), TSM (США), Made in Heaven (Великобритания), o7 (Великобритания), Elev8 Gaming (США), Boogie Boarders (Австралия), NORTHEPTION (Япония), FURIA Esports (США), WMNDY (Китай).

Fnatic (Япония), Legends Gaming (Индонезия), TSM (США), Made in Heaven (Великобритания), o7 (Великобритания), Elev8 Gaming (США), Boogie Boarders (Австралия), NORTHEPTION (Япония), FURIA Esports (США), WMNDY (Китай). Группа D: Wonton Dumpling (Китай), Not Moist (Австралия), Alliance (Европа), Riddle (Япония), HAO (Япония), Passion UA (Украина), Spacestation Gaming (США), Heroez (Индонезия), Complexity Gaming (США), BR DEM0NZ (Бразилия).

Турнир ALGS: 2024 Split 1 Playoffs пройдёт в LAN-формате в период со 2-го по 5 мая в Лос-Анджелесе, США. Общий призовой фонд чемпионата равен $ 1 млн, из которых $ 300 тыс. заберёт команда-победитель.