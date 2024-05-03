Кевин Файги советовал Хью Джекману не возвращаться к роли Росомахи

Глава Marvel Studios Кевин Файги в интервью рассказал о своём совете Хью Джекману, касательно его возвращения к роли Росомахи. Файги советовал актёру не возвращаться к персонажу из-за достойного финала его истории.

По словам Файги, он не хотел, чтобы красивый финал «Логана» обнулился или был перечёркнут.

Я сказал: «Не возвращайся. У тебя был величайший финал в истории с Логаном. Это не то, что мы должны отменить».

Хью Джекман вернулся к роли Росомахи для фильма «Дэдпул 3». Судя по всему, в картине он сыграет альтернативную версию героя, который не погиб в «Логане».

«Дэдпул 3» про приключения Дэдпула и Росомахи выйдет в кинотеатральный прокат 26 июля 2024 года. Проект станет частью пятой фазы КВМ.