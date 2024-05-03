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Хью Джекман остался в восторге от классического костюма Росомахи

Хью Джекман остался в восторге от классического костюма Росомахи
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Во время недавнего интервью изданию Empire Хью Джекман, который вернулся к роли Росомахи для фильма «Дэдпул 3», рассказал о своём отношении к классическому костюму героя прямиком из комиксов.

По мнению Джекмана, оригинальный наряд в жёлто-синем цвете очень идёт Росомахе. Актёр удивился, почему его персонаж раньше не надевал подобное.

Я подумал: «А почему мы не делали этого раньше?» Это выглядело так правильно, это казалось таким правильным. Я подумал: «Вот, теперь это действительно он».

«Дэдпул 3» или «Дэдпул и Росомаха» выйдет в прокат 26 июля. Лента расскажет о том, как герои будут пытаться спасти всю мультивселенную от тотального уничтожения. Оба персонажа сыграют важнейшие роли в сюжете проекта.

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