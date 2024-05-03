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Кевин Спейси критикует предстоящий документальный фильм о его скандале с домогательствами

Кевин Спейси критикует предстоящий документальный фильм о его скандале с домогательствами
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Актёр Кевин Спейси в соцсетях высказался по поводу готовящегося документального фильма Spacey Unmasked, в котором рассказывается про домогательства и сексуальные насилия, которые актёр якобы совершал.

Двухсерийный фильм будет транслироваться по британскому телевидению 6 и 7 мая. В проекте покажут «невиданные ранее интервью и архивные материалы» для изучения жизни оскароносного актёра.

По словам Спейси, ему не дали достаточно времени, чтобы ответить на обвинения и факты, которые всплывают в документальном фильме.

Я не буду сидеть сложа руки и подвергаться нападкам со стороны одностороннего «документального фильма» умирающей сети обо мне в их отчаянной попытке получить рейтинг.

Кевин Спейси попал в череду скандалов, связанных с домогательствами. После многолетних выяснений суд Нью-Йорка оправдал Спейси в октябре 2022-го. По другим делам Кевина тоже не признали виновным.

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