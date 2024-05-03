Съёмки второго сезона сериала «Перси Джексон и Олимпийцы» стартуют осенью

В Сети появилась информация о том, что съёмки второго сезона сериала «Перси Джексон и Олимпийцы» начнутся уже этой осенью. Точной даты начала производства пока нет.

Ранее Глава Disney Боб Айгер сообщил, что первый сезон набрал более 110 млн часов просмотров как на Disney +, так и на Hulu. Первый эпизод сериала набрал больше 26 млн просмотров. Сериал показал отличные результаты по просмотрам и отзывам аудитории и большинства критиков.

Сюжет нового сериала основан на романах писателя Рика Риордана. Он рассказывает о 12-летнем полубоге по имени Перси Джексон, приключения которого начинаются с обвинения греческим богом Зевсом в краже молнии с Олимпа.

В первый сезон «Перси Джексона и Олимпийцев» вошло восемь эпизодов.