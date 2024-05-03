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Звезда «Исчезнувшей» Розамунд Пайк сыграет в «Иллюзии обмана 3»

Звезда «Исчезнувшей» Розамунд Пайк сыграет в «Иллюзии обмана 3»
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Кинокомпания Lionsgate объявила о пополнении актёрского состава для фильма «Иллюзия обмана 3». К касту грядущего фильма присоединилась Розамунд Пайк, больше всего известная по «Исчезнувшей» Дэвида Финчера и сериалу «Колесо времени».

Кого именно сыграет актриса, неизвестно. Ожидается, что она станет частью новой команды иллюзионистов-грабителей вместе с Домиником Сессой («Оставленные»), Джастис Смит («Детектив Пикачу») и Арианой Гринблатт («Барби»). При этом в триквеле также вернётся и оригинальный актёрский состав, включая Джесси Айзенберга, Марка Руффало, Вуди Харрельсона, Дэниела Рэдклиффа, Майкла Кейна, Моргана Фримена и других артистов.

Режиссёром «Иллюзии обмана 3» выступит Рубен Фляйшер («Веном», «Анчартед: На картах не значится»). У картины пока нет даты выхода, её премьера состоится не раньше 2025 года.

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