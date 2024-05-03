Для Helldivers 2 на ПК скоро потребуется обязательная привязка аккаунта PlayStation

Компания Sony объявила, что уже с 6 мая новые игроки в Helldivers 2 на ПК должны будут объединить свою учётную запись Steam с аккаунтом PlayStation Network. Ранее эта функция была опциональной из-за технических проблем, однако в ближайшее время она станет обязательной для «защиты игроков от грифинга и злоупотреблений».

Текущие игроки в Helldivers 2 начнут видеть уведомление об обязательной привязке с 30 мая — им нужно будет связать аккаунты до 4 июня. Если этого не сделать, доступ к сетевому шутеру будет закрыт до тех пор, пока пользователь не свяжет оба профиля.

Привязка учётных записей играет важную роль в защите наших игроков и ценностей безопасности, провозглашаемых PlayStation и в играх PlayStation Studios. Это наш основной способ защиты игроков от грифинга и злоупотреблений, который позволяет нам блокировать пользователей, ведущих себя подобным образом. Также привязка учётных записей позволит заблокированным игрокам подавать апелляции.

Пользователи Steam встретили новость негативно. Многие геймеры не хотят регистрировать отдельный аккаунт PlayStation просто для того, чтобы связать его с учётной записью на ПК. Некоторых игроков также беспокоит приватность своих данных после связки профилей с разных платформ.