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«Самый близкий сериал к «Тьме»: критики хвалят «Тёмную материю» от Apple

«Самый близкий сериал к «Тьме»: критики хвалят «Тёмную материю» от Apple
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В начале мая критики опубликовали первые обзоры научно-фантастического сериала «Тёмная материя» от Apple. Шоу расскажет историю физика Джейсона Дессена, который попадает в альтернативную вселенную. Чтобы вернуться домой, ему предстоит пересечь несколько альтернативных измерений, встречая самого себя в абсолютно разных жизненных ситуациях.

По итогам пяти обзоров 100% обозревателей на агрегаторе Rotten Tomatoes рекомендуют сериал к просмотру. Критики отмечают интересный сюжет и атмосферу триллера, однако ругают сериал за неторопливый темп и обилие физических терминов.

Фото: Rotten Tomatoes

Отрывки из обзоров критиков на «Тёмную материю»

Если не считать учебных пособий по науке и нравоучениях о непройденных дорогах, это приятный извилистый триллер, в котором достаточно сюжетных поворотов, чтобы держать вас на крючке.
Масштабы «Тёмной Материи» интеллектуально грандиозны, но при этом крайне личностны. Это самый близкий сериал к «Тьме» от Netflix, что я смотрел.
Хотя сериал иногда жертвует мясистой динамикой ради престижного телевизионного темпа, «Тёмная материя» — это солидное пополнение научно-фантастической коллекции Apple TV+.

Премьера «Тёмной материи» состоится 8 мая, в первый сезон войдёт девять эпизодов.

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