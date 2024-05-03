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Японский фильм «Годзилла: Минус один» вышел в онлайне

Японский фильм «Годзилла: Минус один» вышел в онлайне
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3 мая состоялась цифровая премьера японского фильма «Годзилла: Минус один», спустя пять месяцев после выхода в кинотеатрах. Лента доступна в том числе в Amazon Prime Video с русскими субтитрами.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Toho Studios.

«Годзилла: Минус один» рассказывает о нападении популярного монстра на послевоенную Японию, постановщиком и сценаристом выступил японский режиссёр Такаси Ямадзаки. По итогам проката лента заработала $ 115 млн, получив в основном восторженные отзывы от зрителей и критиков.

Премьера «Годзиллы: Минус один» в кинотеатрах по всему миру состоялась 1 декабря. На прошедшем «Оскаре»-2024 фильм о знаменитом мифическом динозавре получил награду за лучшие визуальные эффекты.

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