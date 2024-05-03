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«Капитан Марвел 2», «Флэш» и «Индиана Джонс» — главные кассовые провалы 2023 года

«Капитан Марвел 2», «Флэш» и «Индиана Джонс» — главные кассовые провалы 2023 года
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Издание Deadline опубликовало рейтинг самых провальных фильмов 2023 года. В антитоп вошли картины, которые принесли своим создателям наибольшие убытки. Среди провалов не оказалось картин от Apple — в Deadline считают, что низкие сборы «Убийц цветочной луны» и «Наполеона» абсолютно естественны для нового игрока на кинорынке.

Лидером антитопа стал блокбастер «Капитан Марвел 2» от Disney — компания потеряла на фильме около $ 237 млн. Следом идёт «Флэш» с Эзрой Миллером (убытки в $ 155 млн), замыкает тройку «Индиана Джонс и колесо судьбы» (убытки в $ 143 млн).

Самые провальные фильмы 2023 года по версии Deadline

  1. «Капитан Марвел 2» (Disney) — убытки в $ 237 млн.
  2. «Флэш» (Warner Bros.) — убытки в $ 155 млн.
  3. «Индиана Джонс и колесо судьбы» (Disney) — убытки в $ 143 млн.
  4. «Заветное желание» (Disney) — убытки в $ 131 млн.
  5. «Особняк с привидениями» (Disney) — убытки в $ 117 млн.
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