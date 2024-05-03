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Кинотеатры России негативно отозвались об акции отказа от прокатов фильмов Голливуда

Кинотеатры России негативно отозвались об акции отказа от прокатов фильмов Голливуда
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Ранее Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) призвала полностью отказаться в России от пиратских показов в майские праздники. Многие представители сферы приняли участие в акции, поэтому с 18 апреля из афиш исчезли фильмы Голливуда, которые прокатывали в стране с помощью предсеансового обслуживания.

В связи с этим журналисты издания «Бюллетень кинопрокатчика» анонимно поговорили с представителями ряда кинотеатров о том, как они оценивают данную инициативу. Первый собеседник заявил, что спокойно относится к проводимой акции и скромным сборам.

Так случилось, бывает. Нужно работать дальше. Май и апрель всегда исторически были провальными месяцами. В прошлом году сложилась обратная ситуация, «Вызов» более-менее сработал, и никто из показчиков особо не роптал

Второй опрошенный работник сферы более радикально отнёсся к инициативе АВК.

Всё российское кино работает плохо, мы рано поверили во всесилие и востребованность отечественного продукта. Сначала нужно было добиться, чтобы оно собирало на протяжении всего года, а не только в январе-феврале-марте. И на этом фоне «Министерство неджентльменских дел» ещё и не получило прокатное удостоверение. У меня нет добрых слов в связи с этой ситуацией

Ожидается, что зарубежные ленты вернутся в кинотеатры России с 13 мая.

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