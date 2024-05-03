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«Готовьтесь вернуть мне мои деньги»: геймеры не хотят привязывать Helldivers 2 к PSN

«Готовьтесь вернуть мне мои деньги»: геймеры не хотят привязывать Helldivers 2 к PSN
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Недавно разработчики кооперативного шутера Helldivers 2 объявили, что уже с 6 мая новые игроки на ПК должны будут объединить свою учётную запись Steam с аккаунтом PlayStation Network.

Тем же, кто уже ранее приобрёл шутер, необходимо проделать эту процедуру до 4 июня — в противном случае они потеряют доступ к игре до тех пор, пока не свяжут оба профиля. Геймеры восприняли данную новость в штыки, публикуя тонну сообщений с критикой разработчиков на всех площадках.

После 80 часов игрового времени и покупки версии для ПК мне придётся создать учётную запись для консоли, которой я не владею?
Что в моей игре на ПК заставило вас подумать, что я хочу иметь что-то общее с PlayStation?

Для большей убедительности игроки решили обрушить рейтинг Helldivers 2 в Steam — за последние сутки пользовательская оценка сильно просела.

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