Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Раскрыты все особенности ИИ в iOS 18 для iPhone

Раскрыты все особенности ИИ в iOS 18 для iPhone
Аудио-версия:
Комментарии

Редакция издания AppleInsider раскрыла главные изменения обновления iOS 18. Ключевая особенность апдейта заключается в добавлении множества ИИ-функций. К примеру, в Safari появится фича Intelligent Browsing, позволяющая пользователям создавать краткое описание любой страницы.

Такую же функцию получит и голосовой ассистент Siri, только она будет работать исключительно в iMessage. Отмечается, что компания ещё улучшит поиск Spotlight благодаря усовершенствованной способности анализа содержимого, который будет использовать данные из «Контактов» и «Календаря».

Это далеко не все ИИ-функции, которые появятся в iOS 18. Подчёркивается, что все возможности будут работать на устройстве локально.

Официальный показ новой версии операционной системы пройдёт на презентации WWDC 2024. Мероприятие состоится с 10 по 14 июня в онлайн-формате.

Материалы по теме
Инсайдер показал первые живые фото всех версий iPhone 16
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android