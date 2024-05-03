Раскрыты все особенности ИИ в iOS 18 для iPhone

Редакция издания AppleInsider раскрыла главные изменения обновления iOS 18. Ключевая особенность апдейта заключается в добавлении множества ИИ-функций. К примеру, в Safari появится фича Intelligent Browsing, позволяющая пользователям создавать краткое описание любой страницы.

Такую же функцию получит и голосовой ассистент Siri, только она будет работать исключительно в iMessage. Отмечается, что компания ещё улучшит поиск Spotlight благодаря усовершенствованной способности анализа содержимого, который будет использовать данные из «Контактов» и «Календаря».

Это далеко не все ИИ-функции, которые появятся в iOS 18. Подчёркивается, что все возможности будут работать на устройстве локально.

Официальный показ новой версии операционной системы пройдёт на презентации WWDC 2024. Мероприятие состоится с 10 по 14 июня в онлайн-формате.