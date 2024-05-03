Белорусская Nemiga Gaming представила состав по Dota 2

Белорусский киберспортивный клуб Nemiga Gaming анонсировал окончательный состав команды по Dota 2 на текущий сезон.
С конца 2023 года белорусская организация пробовала вариации ростера с различными киберспортсменами. К итоговому составу Nemiga Gaming пришла в марте 2024-го, приняв окончательное решение в мае.
Состав Nemiga Gaming по Dota 2:
- Дмитрий Lukas Давыдов
- Никита NickyCool Остахов
- Михайло MikSa Йованович
- Александр queezy小个子 Липин
- Алим aik Беспаев
- Евгений Fervian Аксёнов (тренер).
Nemiga Gaming с данными игроками в составе стала чемпионом турнира RES Regional Series: EU #1, заработав $ 25 тыс., а также заняла 5-8-е место в рамках Winline Insight Season 5.
Кроме этого, стало известно, что белорусский клуб покинули киберспортсмены Александр v1olent` Пак и Кирилл Hellscream Лагутик.