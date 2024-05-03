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Белорусская Nemiga Gaming представила состав по Dota 2

Белорусская Nemiga Gaming представила состав по Dota 2
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Белорусский киберспортивный клуб Nemiga Gaming анонсировал окончательный состав команды по Dota 2 на текущий сезон.

С конца 2023 года белорусская организация пробовала вариации ростера с различными киберспортсменами. К итоговому составу Nemiga Gaming пришла в марте 2024-го, приняв окончательное решение в мае.

Состав Nemiga Gaming по Dota 2:

  1. Дмитрий Lukas Давыдов
  2. Никита NickyCool Остахов
  3. Михайло MikSa Йованович
  4. Александр queezy小个子 Липин
  5. Алим aik Беспаев
  • Евгений Fervian Аксёнов (тренер).

Nemiga Gaming с данными игроками в составе стала чемпионом турнира RES Regional Series: EU #1, заработав $ 25 тыс., а также заняла 5-8-е место в рамках Winline Insight Season 5.

Кроме этого, стало известно, что белорусский клуб покинули киберспортсмены Александр v1olent` Пак и Кирилл Hellscream Лагутик.

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