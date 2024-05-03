Число сексуальных сцен в кино упало на 40% с 2000 года — исследование

Журнал Economist поделился результатами нового исследования киноиндустрии. В нём авторы материала проанализировали 250 самых кассовых фильмах каждого года, начиная с 2000-го, и пришли к выводу, что за это время число сексуальных сцен в кино упало на 40%.

Ко всему прочему, количество картин, в которых вообще нет сексуальных сцен, увеличилось с 20% до 50%. Самое большое изменение было заметно в жанре боевиков — число таких эпизодов сократилось примерно на 70%. Тогда как в романтических фильмах их снижение составило чуть менее 20%.

Исследователи предположили, что избегание сексуальных тем в кино может быть связано с опасением получить более строгий возрастной рейтинг или оказаться подвергнутым цензуре — это приведёт к снижению потенциального охвата фильма.