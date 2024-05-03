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«Я думаю, это кринж»: капитан Team Spirit — о трэш-токе состава Team Falcons по Dota 2

Двукратный чемпион The International и капитан состава Team Spirit по Dota 2 Ярослав Miposhka Найдёнов в рамках личной трансляции на платформе Twitch поделился мнением о трэш-токе коллектива Team Falcons в турнирных матчах.

По мнению киберспортсмена, резкие высказывания игроков Team Falcons в адрес оппонентов в рамках официальных игр на крупных чемпионатах — это «неуважение к соперникам»:

Я думаю, это кринж. Мне кажется, то, что они делают, — это неправильно как-то. Тут изначально следующая ситуация: да, вы сейчас играете хорошо как команда, у вас всё получается. Да, может, вы лучше других. Но вы уверены, что вы на The International победите или на Riyadh Masters? Вы уверены, что вы дальше будете у всех выигрывать? Мне кажется, это какое-то неуважение к соперникам.

Miposhka предполагает, что в будущем представители команды «соколов» могут столкнуться с последствиями своего трэш-тока:

Сейчас так совпало, что вы выигрываете у всех, но через полгода всё может измениться — о вас будут ноги вытирать и всё это припоминать. Я думаю, не очень приятно будет. Но, может, они продолжат выигрывать и писать в чат. Однако рано или поздно это всё равно закончится. Ни одна команда не выигрывала всё подряд.