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Анонсирован смартфон Vivo Y100 с AMOLED-экраном и большой батареей

На этой неделе компания Vivo анонсировала новый среднебюджетный смартфон Y100. Девайс работает на процессоре Snapdragon 685 и под управлением операционной системы Android 14 с оболочкой Funtouch 14.

Фото: Vivo

Устройство оснащено 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2400 x 1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью 1800 нит. Также гаджет предложит большой аккумулятор с ёмкостью 5000 мА/ч, который поддерживает быструю зарядку мощностью 80 Вт.

Что касается камер, то на передней панели расположен 8-МП модуль. На задней части установлено два датчика: на 50 МП и 2 МП.

Vivo Y100 будет продаваться в двух цветах: Crystal Black (чёрный) и Breeze Green (зелёный). Цены на смартфон в минимальной комплектации будут начинаться от $ 250 (~ 23,2 тысячи рублей).