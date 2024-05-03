Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Анонсирован смартфон Vivo Y100 с AMOLED-экраном и большой батареей

Анонсирован смартфон Vivo Y100 с AMOLED-экраном и большой батареей
Аудио-версия:
Комментарии

На этой неделе компания Vivo анонсировала новый среднебюджетный смартфон Y100. Девайс работает на процессоре Snapdragon 685 и под управлением операционной системы Android 14 с оболочкой Funtouch 14.

Фото: Vivo

Устройство оснащено 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2400 x 1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью 1800 нит. Также гаджет предложит большой аккумулятор с ёмкостью 5000 мА/ч, который поддерживает быструю зарядку мощностью 80 Вт.

Что касается камер, то на передней панели расположен 8-МП модуль. На задней части установлено два датчика: на 50 МП и 2 МП.

Vivo Y100 будет продаваться в двух цветах: Crystal Black (чёрный) и Breeze Green (зелёный). Цены на смартфон в минимальной комплектации будут начинаться от $ 250 (~ 23,2 тысячи рублей).

Материалы по теме
Анонсирован бюджетный смартфон Oppo A60 с защитой от влаги и экраном 90 Гц
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android