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Уилл Смит и Мартин Лоуренс — на новых кадрах из фильма «Плохие парни 4»

Уилл Смит и Мартин Лоуренс — на новых кадрах из фильма «Плохие парни 4»
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Журналисты издания Entertainment Weekly опубликовали два новых кадра из фильма «Плохие парни 4». На них оказались изображены герои Уилла Смита и Мартина Лоуренса.

«Плохие парни» — серия комедийных боевиков про двух американских детективов: один — примерный семьянин, другой — богатый холостяк. Три фильма франшизы суммарно собрали около $ 840 млн в мировом прокате и стали сверхуспешными хитами.

Режиссёрами будущей ленты выступили Адиль Эль Арби и Билал Фалла, а сценаристом — Крис Бремнер. Все они работали над предыдущим фильмом во франшизе «Плохие парни навсегда», вышедшем в 2020 году.

Мировая премьера «Плохих парней 4» состоится уже 7 июня. Официального показа в кинотеатрах России не будет.

Новые кадры

Фото: Entertainment Exclusive/Sony Pictures

Фото: Entertainment Exclusive/Sony Pictures

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