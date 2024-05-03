«Мне не так часто доставалось»: Егор flamie Васильев — об игре с Симплом в команде

Стример киберспортивного подразделения футбольного клуба «Динамо» и профессиональный игрок в Counter-Strike 2 Егор flamie Васильев в интервью для YouTube-канала «КС НА ФОНЕ» рассказал о своём бывшем тиммейте Александре s1mple Костылеве.

Российский киберспортсмен признался, что в команде с s1mple были как тяжёлые, так и хорошие времена:

Я очень горд тем, что я долгое время играл вместе с ним в команде. Мы провели в Natus Vincere больше трёх лет вместе. Бывало тяжело. Бывало наоборот. Ты понимаешь, что за счёт того, что этот человек есть у тебя в коллективе, ты можешь выиграть турнир. Понимаешь, что, не будь его, никто другой не спас бы тебя в этой ситуации. Но человек мог и испортить настроение на весь турнир, а то и на несколько. Такое тоже бывало.

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Также flamie отметил, что его Александр не так часто критиковал, как остальных представителей коллектива:

Могу сказать, что ко мне лично у него было не так много претензий. В основном всё выливалось на остальных членов команды, но не на меня. Мне не так часто доставалось. В целом Саня — очень сильный игрок. Надеюсь, что он ещё вернётся всё-таки в CS и поиграет на про-уровне. Хоть, конечно, за Natus Vincere он уже вряд ли будет играть.