Расписание игр ESL Pro League Season 19 по Counter-Strike 2 на 4 мая

Сегодня, 4 мая, продолжится групповой этап турнира ESL Pro League Season 19 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 750 тыс.

В рамках предпоследнего дня групп чемпионат покинут сразу четыре коллектива — одним из них может стать российская FORZE Esports, которой вновь предстоит столкнуться с Monte. В рамках ESL Pro League Season 19 украинская команда уже обыгрывала «форзов» со счётом 2:0 в верхней сетке группового этапа.

14:30. Группа C, сетка последнего шанса, Monte (Украина) — FORZE Esports (Россия)

14:30. Группа D, сетка последнего шанса, Pera Esports (Европа) — FlyQuest (Австралия)

17:30. Группа C, сетка последнего шанса, FURIA Esports (Бразилия) — ENCE (Польша)

17:30. Группа D, сетка последнего шанса, HEROIC (Дания) — Ninjas in Pyjamas (Европа)

20:30. Группа C, верхняя сетка, MOUZ (Европа) — Team Liquid (Северная Америка)