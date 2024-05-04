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Расписание игр ESL Pro League Season 19 по Counter-Strike 2 на 4 мая

Расписание игр ESL Pro League Season 19 по Counter-Strike 2 на 4 мая
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Сегодня, 4 мая, продолжится групповой этап турнира ESL Pro League Season 19 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 750 тыс.

В рамках предпоследнего дня групп чемпионат покинут сразу четыре коллектива — одним из них может стать российская FORZE Esports, которой вновь предстоит столкнуться с Monte. В рамках ESL Pro League Season 19 украинская команда уже обыгрывала «форзов» со счётом 2:0 в верхней сетке группового этапа.

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  • 14:30. Группа C, сетка последнего шанса, Monte (Украина) — FORZE Esports (Россия)
  • 14:30. Группа D, сетка последнего шанса, Pera Esports (Европа) — FlyQuest (Австралия)
  • 17:30. Группа C, сетка последнего шанса, FURIA Esports (Бразилия) — ENCE (Польша)
  • 17:30. Группа D, сетка последнего шанса, HEROIC (Дания) — Ninjas in Pyjamas (Европа)
  • 20:30. Группа C, верхняя сетка, MOUZ (Европа) — Team Liquid (Северная Америка)
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