Valve возместила игрокам в Доту неполученные из-за ошибки награды в ивенте «Павшая корона»

Компания Valve возместила игрокам в Dota 2 награды в ивенте «Павшая корона», которые пользователи не получили из-за ошибки разработчиков в ночь с 1 на 2 мая. Информация об этом появилась в телеграм-канале датамайнера «Dota Степана».

Так как из-за ошибки в течение двух часов игроки в Dota 2 не могли получать награды и жетоны на карте «Павшей короны», разработчики игры возместили пользователям утраченные призы в рамках обновления Доты, вышедшего в ночь с 3 на 4 мая.

Вечером 1 мая в Dota 2 наблюдались проблемы с подключением к игре, а вскоре внутриигровое событие «Павшая корона» оказалось недоступно. Как выяснили датамайнеры, разработчики забыли изменить в коде игры дату окончания ивента, из-за чего в течение нескольких часов прогресс пользователей в событии не засчитывался.