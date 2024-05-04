«Возможно, нормальные деньги будут»: игрок BB Team — о призовых на The International 2024

Представитель состава BetBoom Team по Dota 2 Александр TORONTOTOKYO Хертек высказался о призовом фонде турнира Riyadh Masters 2024, а также поделился информацией о планах Valve на международный чемпионат The International 2024. Высказывания киберспортсмена были опубликованы на youtube-канале «DotaZver».

Чемпион The International 2021 признался, что его огорчил призовой фонд турнира по Dota 2, который пройдёт в рамках Esports World Cup 2024.

Как Team Falcons победить? Да мы их уничтожим на Riyadh Masters. Но единственное — это то, что на Riyadh Masters не будет больших денег. Меня это немного огорчило. $ 5 млн [призовой фонд].

При этом саппорт российской BetBoom Team отметил, что на The International 2024 призовой фонд может оказаться больше, чем в прошлом году.

На The International 2023 Бруно (сотрудник Valve. — Прим. «Чемпионата») говорил, что, может быть, Valve в этом году что-то другое попробует. Возможно, [на The International 2024 в призовом фонде] нормальные деньги будут. Так что посмотрим.

В прошлом году призовой фонд турнира Riyadh Masters 2023 по Dota 2 составил $ 15 млн, а в рамках The International 2023 разработчики Доты разыграли чуть больше $ 3 млн.