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Звезда сериала «Во все тяжкие» Джанкарло Эспозито появится в фильмах Marvel

Звезда сериала «Во все тяжкие» Джанкарло Эспозито появится в фильмах Marvel
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Спустя множество лет спекуляций звезда сериала «Во все тяжкие» Джанкарло Эспозито официально подтвердил, что появится в кинематографической вселенной Marvel. Слова актёра передали журналисты издания Colider.

Эспозито отметил, что появится в проекте Marvel совершенно в неожиданной для фанатов роли: он точно не будет играть Профессора Икс. Актёр намекнул, что это произойдёт «скорее раньше, чем позже» и будет «лучше, чем многие могут себе представить». Другие подробности пока не раскрываются.

Последний проект с участием Джанкарло Эспозито — криминальный триллер «Пэриш». Главный герой шоу когда-то был членом преступной банды, но покинул её ради семьи и стал владельцем элитного автопарка. Однако, когда его сына жестоко убивают, Грей берётся за старое и соглашается помочь опасному гангстеру.

Премьера сериала состоялась 31 марта.

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