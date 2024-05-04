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Опубликован трейлер четвёртого сезона сериала «Пацаны»

Опубликован трейлер четвёртого сезона сериала «Пацаны»
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Компания Amazon опубликовала полноценный трейлер четвёртого сезона сериала «Пацаны». В ролике показали знакомых героев, сюжетную завязку продолжения и несколько крайне жестоких сцен в духе самого шоу.

Видео доступно на YouTube-канале Prime Video. Права на видео принадлежат Amazon.

Четвёртый сезон расскажет о событиях после финала третьего. События продолжения развернутся через месяц после финала «Поколения Ви», а последние эпизоды уже плавно подведут действие к началу второго сезона спин-оффа.

Шоураннером выступает Эрик Крипке. Премьера нового сезона шоу состоится 13 июня — в этот день должно выйти сразу два эпизода. Всего их будет восемь. Следующие серии будут выходить раз в неделю вплоть до 18 июля.

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