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Геймеры обрушили рейтинг Helldivers 2 в Steam из-за требования Sony

Геймеры обрушили рейтинг Helldivers 2 в Steam из-за требования Sony
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Скандал вокруг шутера Helldivers 2 не продолжает утихать. Ранее разработчики тайтла объявили, что игроки на ПК должны будут объединить свою учётную запись Steam с аккаунтом PlayStation Network — в противном случае они потеряют доступ к проекту до тех пор, пока не свяжут оба профиля.

Фанаты восприняли данную новость крайне отрицательно, поэтому для подкрепления своего недовольства обрушили рейтинг Helldivers 2 в Steam. На момент написания новости общие отзывы тайтла рухнули с 82% до 68%. Недавние отзывы вообще провалились в тартарары, став «в основном негативными».

Фото: Steam

Несмотря на это, онлайн Helldivers 2 остался на прежнем уровне — вчера в пике играло 119 тысяч человек. Напомним, после разразившейся бури хейта авторы шутера вышли на связь и заявили, что решение о привязке аккаунта к PSN исходит от издателя Sony.

Чем закончится ситуация, пока неизвестно. Компания может как пойти на уступку игрокам и отказаться от связки профилей, так и до последнего продавливать свою инициативу.

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