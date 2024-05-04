Мультиплеер Ghost of Tsushima на ПК потребует аккаунт PSN

Недавно Sony объявила, что игрокам в Helldivers 2 на ПК необходимо связать свою учётную запись с аккаунтом PSN. На фоне этого разработчики Ghost of Tsushima объявили, что для одиночного режима геймерам на ПК не потребуется связывать свой профиль.

Привязка к PSN-аккаунту понадобится только при игре в мультиплеерный режим под названием Legends. В нём геймерам в кооперативе до четырёх человек предстоит сражаться с ордами демонов.

Действие игры разворачивается в 1274 году, во время первого монгольского вторжения в Японию, когда остров Цусима был захвачен и разорён Монгольской империей. Главным героем выступает Дзин Закай, который в одиночку даёт бой превосходящим силам монголов, опираясь на старые самурайские традиции и необычные методы борьбы.

Игра поступит в продажу в Steam и Epic Games Store уже 16 мая с полным русским дубляжом и субтитрами.