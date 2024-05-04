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Экшен No Rest for the Wicked получил патч со сниженными системными требованиями

Экшен No Rest for the Wicked получил патч со сниженными системными требованиями
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4 мая хардкорный экшен No Rest for the Wicked получил первый крупный патч с момента выхода в раннем доступе Steam. Помимо различных исправлений, апдейт снизил системные требования тайтла. Теперь для игры в 1080p/60 FPS достаточно видеокарт RTX 2060 и RX 5600 XT — раньше нужны были RTX 3070 Ti и RX 6800 XT.

Другие детали патча

  • Улучшенная общая производительность;
  • Теперь игроки могут настроить управление на клавиатуре;
  • Для стрельбы из лука теперь требуется не концентрация, а выносливость;
  • Внесены правки в баланс;
  • Обновлена сортировка инвентаря.

С полным списком изменений можно ознакомиться по ссылке.

События No Rest for the Wicked разворачиваются в альтернативном 841 году, в котором мир начинает захватывать Мор — чума, о которой никто не слышал уже тысячу лет. Главным героем выступит керим — один из секты мистических воинов, наделённых необыкновенными способностями и поклявшихся покончить с Мором любой ценой.

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