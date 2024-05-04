Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Открытый мир, Индия и прыжки с парашютом — детали новой Tomb Raider от инсайдера

Открытый мир, Индия и прыжки с парашютом — детали новой Tomb Raider от инсайдера
Аудио-версия:
Комментарии

Инсайдер V Scooper опубликовал в соцсети X (ранее Twitter) серию постов. В них информатор раскрыл детали следующей части Tomb Raider. По его словам, в игре появится открытый мир, а действия развернутся в Индии.

Ко всему прочему, игроки смогут свободно использовать мотоцикл и другие транспортные средства. Также Лара Крофт сможет прыгать с парашютом, однако как данная механика будет реализована, пока неизвестно. Отмечается, что релиз новой Tomb Raider состоится до конца года, если у разработчиков не возникнет задержек.

Больше подробностей V Scooper пообещал раскрыть чуть позже. Инсайдер утверждает, что всю информацию получил от проверенного источника.

Официально о разработке новой части Tomb Raider коллектив Crystal Dynamics объявил ещё в 2022 году. Создание тайтла ведётся на движке Unreal Engine 5.

Материалы по теме
Фото
«Смута» здорового человека: игроки хвалят приключение Indika в Steam
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android