Открытый мир, Индия и прыжки с парашютом — детали новой Tomb Raider от инсайдера

Инсайдер V Scooper опубликовал в соцсети X (ранее Twitter) серию постов. В них информатор раскрыл детали следующей части Tomb Raider. По его словам, в игре появится открытый мир, а действия развернутся в Индии.

Ко всему прочему, игроки смогут свободно использовать мотоцикл и другие транспортные средства. Также Лара Крофт сможет прыгать с парашютом, однако как данная механика будет реализована, пока неизвестно. Отмечается, что релиз новой Tomb Raider состоится до конца года, если у разработчиков не возникнет задержек.

Больше подробностей V Scooper пообещал раскрыть чуть позже. Инсайдер утверждает, что всю информацию получил от проверенного источника.

Официально о разработке новой части Tomb Raider коллектив Crystal Dynamics объявил ещё в 2022 году. Создание тайтла ведётся на движке Unreal Engine 5.