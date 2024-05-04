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Стартовали продажи бюджетного смартфона TCL 50 XL с экраном 120 Гц и большой батареей

На этой неделе стартовали продажи бюджетного смартфона TCL 50 XL. Производитель оценил устройство в $ 160 (~ 14,6 тысячи рублей).

Девайс оснащён 6,78-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2460 × 1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Также он работает на процессоре MediaTek Dimensity 6100+ с тактовой частотой до 2,2 ГГц и под управлением операционной системы Android 14.

Ко всему прочему, TCL 50 XL предложит покупателям большой аккумулятор ёмкостью 5010 мА/ч с поддержкой зарядки мощностью до 18 Вт. Что касается габаритов, то толщина устройства составила 8,22 мм, а вес – 195 граммов.

Гаджет обладает основным объективом на 50 МП, сверхширокоугольной камерой на 2 МП, глубинным на 2 Мп и фронтальным на 8 Мп. На данный момент TCL 50 XL доступен для покупки в США.