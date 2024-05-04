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Авторы ремастера Oblivion на движке Skyrim показали новый геймплей

Авторы ремастера Oblivion на движке Skyrim показали новый геймплей
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Коллектив TESRenewal ведёт активную разработку ремастера Oblivion на движке Skyrim уже на протяжении восьми лет. На этой неделе команда опубликовала новую геймплейную демонстрацию своего проекта, чтобы показать актуальную версию игры.

В ролике авторы показали ряд живописных локаций, обновлённый интерфейс, улучшенную систему взлома замков, оживлённые городские улицы, поединок двух воинов и множество других вещей. Позднее TESRenewal пообещал показать часть карты и уникальные подземелья.

Видео доступно на YouTube-канале Rebelzize. Права на видео принадлежат TESRenewal/Bethesda.

Напомним, Skyblivion предложит 199 квестов, 40 враждебных царств Обливиона, девять уникальных регионов, крафт заклинаний, механику динамической смены погоды, алхимию, а также море другого контента.

Разработчики планируют выпустить Skyblivion в 2025 году.

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