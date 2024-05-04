У Малрина из Falcons снова проблемы с визой — он может пропустить PGL Wallachia S1 по Доте

Российский киберспортсмен Станислав Malr1ne Поторак из состава Team Falcons по Dota 2 может пропустить турнир PGL Wallachia Season 1 из-за визовых проблем. Об этом в интервью рассказал тиммейт россиянина Оливер skiter Лепко.

По словам керри Team Falcons, скорее всего, в рамках PGL Wallachia Season 1 «соколы» будут выступать со стенд-ином, так как Malr1ne вновь столкнулся с трудностями при получении визы. При этом чемпион The International 2022 отметил, что на текущий момент его коллектив пока не нашёл игрока, который выступит в качестве временной замены для мидера из России.

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Турнир PGL Wallachia Season 1 пройдёт в LAN-формате в период с 10-го по 19 мая в Бухаресте, Румыния. В рамках соревнования 16 коллективов разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.

Ранее Станислав Malr1ne Поторак уже сталкивался с визовыми проблемами. Игрок мог пропустить чемпионат ESL One Birmingham 2024, однако в последний момент он всё же получил необходимые документы и смог прибыть в Великобританию. В итоге Team Falcons заняла первое место в рамках соревнования.