Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Российская FORZE покинула турнир ESL Pro League S19 по CS 2, уступив украинской Monte

Российская FORZE покинула турнир ESL Pro League S19 по CS 2, уступив украинской Monte
Комментарии

Российская FORZE Esports проиграла матч коллективу Monte в рамках групповой стадии турнира ESL Pro League Season 19 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 750 тыс.

Составу FORZE Esports не удалось взять реванш над командой из Украины за поражение в верхней сетке турнира. Российский коллектив уступил Monte со счётом 1:2, оказавшись сильнее лишь на Mirage.

По итогам этого матча российская команда покидает ESL Pro League Season 19, а Monte проходит в последний раунд сетки последнего шанса, где поборется за слот в плей-офф с победителем пары ENCE — FURIA Esports.

Материалы по теме
Российская FORZE Esports заработала первую победу на турнире ESL Pro League S19 по CS 2

Ранее по итогам первой половины группового этапа в основную стадию ESL Pro League Season 1 прошли такие российские команды, как BetBoom Team и Virtus.pro.

Материалы по теме
Российская BetBoom Team прошла в плей-офф ESL Pro League S19 по Counter-Strike 2
Российская Virtus.pro прошла в плей-офф ESL Pro League Season 19 по Counter-Strike 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android