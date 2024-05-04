Российская FORZE покинула турнир ESL Pro League S19 по CS 2, уступив украинской Monte

Российская FORZE Esports проиграла матч коллективу Monte в рамках групповой стадии турнира ESL Pro League Season 19 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 750 тыс.

Составу FORZE Esports не удалось взять реванш над командой из Украины за поражение в верхней сетке турнира. Российский коллектив уступил Monte со счётом 1:2, оказавшись сильнее лишь на Mirage.

По итогам этого матча российская команда покидает ESL Pro League Season 19, а Monte проходит в последний раунд сетки последнего шанса, где поборется за слот в плей-офф с победителем пары ENCE — FURIA Esports.

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Ранее по итогам первой половины группового этапа в основную стадию ESL Pro League Season 1 прошли такие российские команды, как BetBoom Team и Virtus.pro.