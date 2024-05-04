В России началось производство смартфонов AYYA T1 с защитой от утечки данных

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех объявил о запуске в России производственной линии по сборке смартфонов AYYA T1. Компания называет устройство «трастфоном» с защитой от утечек данных. Финальная сборка и упаковка продукта происходит на базе ООО «НПО РТТ».
Фото: «Росэлектроника»
Главная особенность AYYA T1 — функция аппаратного отключения работы камер и микрофонов, чтобы человек мог обеспечить максимальную приватность. Девайс работает на процессоре SoC MediaTek Helio P70. Также он оснащён 6,55-дюймовым дисплеем с разрешением 1600x720 пикселей, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти.
AYYA T1 будет доступен для покупки в двух конфигурациях: под управлением операционной системы Android 11 и российской «Авроры». Точная стоимость пока не раскрывается.