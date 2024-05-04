Трейлеры российских проектов стали номинантами премии «Золотой трейлер» в США

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Кинопремия «Золотой трейлер» (Golden Trailer Awards) ежегодно проходит в США и вручается за достижения в области маркетинга кинопродукции. В этом году среди номинантов оказалось сразу несколько отечественных проектов.

Например, трейлеры «Майор Гром: Игра», «Сто лет тому вперёд» и «Самой большой луны» попали в номинацию «Лучший зарубежный саундтрек». Ко всему прочему, первые два проекта поборются за награду в категории «Лучший зарубежный экшен».

Также ролик «Человека ниоткуда» отметился номинацией «Лучший зарубежный триллер», а трейлер сериала «Эпидемия» попал в категорию «Самый оригинальный зарубежный трейлер». В номинации «Лучший зарубежный семейный фильм/анимация» оказались трейлеры фильмов «Летучий корабль» и «Волшебник Изумрудного города».

Лауреаты 23-й Golden Trailer Awards будут объявлены 30 мая. С полным списков номинаций и номинантов можно ознакомиться по ссылке.