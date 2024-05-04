Авторы Helldivers 2 готовы сделать привязку шутера к PSN необязательной

Буря в сообществе фанатов Helldivers 2 не собирается утихать. Кратко напомним, в чём суть скандала: ранее авторы шутера объявили, что игроки на ПК должны будут объединить свою учётную запись Steam с аккаунтом PlayStation Network — в противном случае они потеряют доступ к проекту до тех пор, пока не свяжут оба профиля.

Геймеры восприняли данную новость крайне негативно, поэтому устроили ревью-бомбинг игре в Steam. Теперь в очередной раз на связь вышла комьюнити-менеджер Helldivers 2. Она в очередной раз подчеркнула, что данная инициатива исходила от издателя Sony, а не от разработчиков.

Также сотрудница попросила прощения у игроков за то, что призывала «просто зарегать PSN»: она не знала, что число стран, в которых можно официально зарегистрировать аккаунт, такое мизерное. В Arrowhead Game тоже негативно относятся к сложившейся ситуации, поэтому если студия не найдёт лучшего решения, то не станет делать привязку к PSN обязательной.

По словам комьюнити-менеджера Helldivers 2, Arrowhead Game находится полностью на стороне игроков. Чем всё это закончится, пока неизвестно.