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На чемпионате мира по Counter-Strike 2 в Дании запрещали говорить слово «Россия» в эфире

На чемпионате мира по Counter-Strike 2 в Дании запрещали говорить слово «Россия» в эфире
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Киберспортивный журналист Ричард Льюис рассказал, что правительство Дании оказывало давление на организаторов чемпионата мира PGL Major Copenhagen 2024 по Counter-Strike 2.

По словам инсайдера, PGL получила требование убрать из эфира всё, что могло быть расценено как «политическое послание о России во время трансляции».

Так, во время мартовского турнира комментаторы и аналитики не могли упоминать слово «Россия» во время эфира, а национальные флаги команд-участниц вовсе исчезли из инфографики.

На мэйджоре в Дании сыграли 18 игроков из России, ещё пятерым было отказано в визе. Также министр культуры Дании Якоб Энгель-Шмидт на фоне турнира призывал ужесточить правила для въезда граждан Российской Федерации.

В сентябре в Дании должен пройти чемпионат мира по другой популярной игре — The International 2024 по Dota 2. Действующим победителем турнира является российская Team Spirit.

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