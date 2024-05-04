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Группы BetBoom Dacha Belgrade 2024 (Бетбум Дача Белград по CS 2)

Стали известны группы BetBoom Dacha Belgrade по CS 2 — Cloud9 с VP, а Team Spirit с Aurora
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Организаторы чемпионата BetBoom Dacha Belgrade 2024 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 500 тыс. провели жеребьёвку группового этапа. Информация об этом появилась в социальных сетях турнирного оператора FISSURE.

8 участников соревнования в Белграде, Сербия, были разделены на две группы по четыре команды.

Группа A:

  • Cloud9 (Россия);
  • Virtus.pro (Россия);
  • Team Falcons (Дания);
  • MOUZ (Европа).

Группа B:

  • Team Spirit (Россия);
  • HEROIC (Дания);
  • MIBR (Бразилия);
  • Aurora Gaming (Россия).

Турнир BetBoom Dacha Belgrade 2024 по Counter-Strike 2 пройдёт в LAN-формате в период с 14 по 19 мая. По итогам групповой стадии две лучшие команды из каждой группы попадут в плей-офф соревнования, а остальные коллективы покинут чемпионат.

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