Стали известны группы BetBoom Dacha Belgrade по CS 2 — Cloud9 с VP, а Team Spirit с Aurora
Организаторы чемпионата BetBoom Dacha Belgrade 2024 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 500 тыс. провели жеребьёвку группового этапа. Информация об этом появилась в социальных сетях турнирного оператора FISSURE.
8 участников соревнования в Белграде, Сербия, были разделены на две группы по четыре команды.
Группа A:
- Cloud9 (Россия);
- Virtus.pro (Россия);
- Team Falcons (Дания);
- MOUZ (Европа).
Группа B:
- Team Spirit (Россия);
- HEROIC (Дания);
- MIBR (Бразилия);
- Aurora Gaming (Россия).
Турнир BetBoom Dacha Belgrade 2024 по Counter-Strike 2 пройдёт в LAN-формате в период с 14 по 19 мая. По итогам групповой стадии две лучшие команды из каждой группы попадут в плей-офф соревнования, а остальные коллективы покинут чемпионат.
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