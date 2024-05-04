Стали известны группы BetBoom Dacha Belgrade по CS 2 — Cloud9 с VP, а Team Spirit с Aurora

Организаторы чемпионата BetBoom Dacha Belgrade 2024 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 500 тыс. провели жеребьёвку группового этапа. Информация об этом появилась в социальных сетях турнирного оператора FISSURE.

8 участников соревнования в Белграде, Сербия, были разделены на две группы по четыре команды.

Группа A:

Cloud9 (Россия) ;

; Virtus.pro (Россия) ;

; Team Falcons (Дания);

MOUZ (Европа).

Группа B:

Team Spirit (Россия) ;

; HEROIC (Дания);

MIBR (Бразилия);

Aurora Gaming (Россия).

Турнир BetBoom Dacha Belgrade 2024 по Counter-Strike 2 пройдёт в LAN-формате в период с 14 по 19 мая. По итогам групповой стадии две лучшие команды из каждой группы попадут в плей-офф соревнования, а остальные коллективы покинут чемпионат.