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Helldivers 2 сняли с продажи в 170 странах мира после введения привязки к PSN

Helldivers 2 сняли с продажи в 170 странах мира после введения привязки к PSN
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Кооперативный шутер Helldivers 2 был снят с продаж в игровой площадке Steam — пользователи связывают это со скандалом с введением привязки аккаунта к сети PlayStation Network.

Под ограничения попали около 170 стран — именно те, где нельзя легально зарегистрировать аккаунт PSN. Ранее Sony обязала геймеров связать свою учётную запись с PlayStation Network (иначе они потеряют доступ к игре), что вызвало негативную реакцию в сообществе.

Авторы игры и Sony не комментировали данное решение. Steam начал принимать возвраты на игру.

После огласки новых правил рейтинг игры Helldivers 2 в Steam резко снизился. Оценки упали до позиции «Смешанные», а последние — до «Резко негативные». В то же время комьюнити-менеджер Helldivers 2 подчеркнула, что данная инициатива исходила от издателя Sony, а не от разработчиков.

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