Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Премьеру «Форсажа 11» перенесли на 2026 год

Премьеру «Форсажа 11» перенесли на 2026 год
Аудио-версия:
Комментарии

Недавно «Форсажа 11» Луи Летерье сообщил, что ждать премьеры фильма в ближайшее время точно не стоит — его перенесли на 2026 год. Ранее ожидалось, что боевик выйдет на больших экранах в апреле 2025 года. Слова постановщика передали журналисты издания Colider.

Также Летерье поделился, что съёмочный процесс «Форсажа 11» начнётся только в начале следующего года. Летом режиссёр будет работать над небольшим хоррором, однако в сентябре уже должен освободиться.

Над сюжетом 11-й части серии работают Кристина Ходсон и Орен Узил. Сценарием к «Форсажу 10» занимался Джастин Лин, который также выполнял роль продюсера. «Форсаж 11» станет прямым продолжением 10-й картины франшизы.

Ко всем прочему, в серию полноценно вернётся Дуэйн Джонсон, который вновь исполнит роль элитного спецагента Люка Хоббса.

Материалы по теме
Сериал «Во все тяжкие» буквально спас жизнь Джанкарло Эспозито
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android