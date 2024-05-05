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«Человек-паук: Паутина вселенных» стал самой успешной супергеройской лентой в 2023 году

«Человек-паук: Паутина вселенных» стал самой успешной супергеройской лентой в 2023 году
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Журналисты издания Deadline обратили внимание, что чистая прибыль мультфильма «Человек-паук: Паутина вселенных» составили $ 328 млн. Такая сумма позволила картине стать самым успешным проектом про супергероев за весь 2023 год. Премьера анимационного фильма состоялась в июне прошлого года.

«Человек-паук: Паутина вселенных» — продолжение мультфильма «Через вселенные» 2018 года. В нём рассказывается о дальнейшей жизни Майлза Моралеса, новой встрече с Гвен и другими версиями Человека-паука. Картина получила крайне положительные отзывы от критиков и зрителей.

У третьей части франшизы, «За пределами вселенных», пока что нет точной даты выхода. Ожидается, что мультфильм завершит историю Майлза, начатую в 2018 году.

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