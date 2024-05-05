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Helldivers 2 вошла в топ-5 игр в Steam по числу негативных отзывов

Helldivers 2 вошла в топ-5 игр в Steam по числу негативных отзывов
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Фанаты Helldivers 2 продолжают свой крестовой проход против требования издателя Sony. За минувшие пару суток геймеры утопили рейтинг тайтла в Steam в море отрицательных обзоров — число негативных отзывов почти превысило 300 тысяч.

Фото: SteamDB

Этого хватило, чтобы шутер вошёл в топ-5 игр в Steam по количеству отрицательных обзоров. Среди платных игр на цифровой площадке проект вовсе занял первое место по этому показателю. Вероятно, уже 6 мая общий рейтинг Helldivers 2 упадёт ниже 50%.

Кратко напомним в чём суть скандала: ранее авторы шутера объявили, что игроки на ПК должны будут объединить свою учётную запись Steam с аккаунтом PlayStation Network — в противном случае они потеряют доступ к проекту до тех пор, пока не свяжут оба профиля. Аудитория встретила данную новость крайне негативно и жёстко раскритиковала данное решение.

Чем закончится ситуация, пока неизвестно.

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